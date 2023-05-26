Володин: зависимым от доллара государствам нужно искать альтернативу
- РИА Новости
«Правильно государствам, зависимым от доллара, уже сегодня искать альтернативу ему, тем самым снижая риски для своих граждан», — написал он в Telegram.
Володин отметил, что Соединённые Штаты сегодня находятся «на пороге дефолта».
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американский лидер Джо Байден будет обязан действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок госдолга.
4 мая в Белом доме сообщили, что затяжной сценарий дефолта США может привести к потере порядка 8 млн рабочих мест.