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МИД: Венгрия не изменит позицию по кризису на Украине, несмотря на нападки Киева на Орбана

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не намерен изменять позицию по конфликту на Украине, несмотря на нападки украинских властей на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
МИД: Венгрия не изменит позицию по кризису на Украине, несмотря на нападки Киева на Орбана
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Об этом, как указывает ТАСС, Сийярто написал в своих соцсетях.

«Политики, выступающие за мир, регулярно сталкиваются с нападками и критикой. Но мы не сдадимся!» — говорится в сообщении.

Дипломат также призвал к немедленному запуску переговорного процесса, а не дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Орбан рассказал, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.

После этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике данное заявление.

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