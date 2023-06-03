МИД: Венгрия не изменит позицию по кризису на Украине, несмотря на нападки Киева на Орбана
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Об этом, как указывает ТАСС, Сийярто написал в своих соцсетях.
«Политики, выступающие за мир, регулярно сталкиваются с нападками и критикой. Но мы не сдадимся!» — говорится в сообщении.
Дипломат также призвал к немедленному запуску переговорного процесса, а не дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее Орбан рассказал, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.
После этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике данное заявление.