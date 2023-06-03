МИД: Венгрия не изменит позицию по кризису на Украине, несмотря на нападки Киева на Орбана

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не намерен изменять позицию по конфликту на Украине, несмотря на нападки украинских властей на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом, как указывает ТАСС, Сийярто написал в своих соцсетях.

«Политики, выступающие за мир, регулярно сталкиваются с нападками и критикой. Но мы не сдадимся!» — говорится в сообщении.

Дипломат также призвал к немедленному запуску переговорного процесса, а не дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Орбан рассказал, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.

После этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике данное заявление.