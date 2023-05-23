В МИД Украины раскритиковали заявление Орбана о невозможности победы Киева
- AP
Ранее Орбан рассказал, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.
«Эти же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас», — приводит РИА Новости слова Николенко.
По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, укрепление военной составляющей Украины затягивает конфликт.