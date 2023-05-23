В МИД Украины раскритиковали заявление Орбана о невозможности победы Киева

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Киев не сможет одержать победу на поле боя.

Ранее Орбан рассказал, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.

«Эти же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас», — приводит РИА Новости слова Николенко.

По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, укрепление военной составляющей Украины затягивает конфликт.