Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МИД Украины раскритиковали заявление Орбана о невозможности победы Киева

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Киев не сможет одержать победу на поле боя.
В МИД Украины раскритиковали заявление Орбана о невозможности победы Киева
  • AP

Ранее Орбан рассказал, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.

«Эти же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас», — приводит РИА Новости слова Николенко.

По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, укрепление военной составляющей Украины затягивает конфликт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить