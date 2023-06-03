Южная Корея, США и Япония намерены обмениваться данными о пусках ракет КНДР

Глава южнокорейского Минобороны Ли Чжон Соп сообщил, что Южная Корея, Соединённые Штаты и Япония намерены начать обмен данными о пусках ракет КНДР в реальном времени в трёхстороннем формате.

«Мы решили соединить системы обмена информацией, которые работают между Южной Кореей и США и между США и Японией», — приводит его слова агентство «Рёнхап».

Как отметил Чжон Соп, совместный обмен данными о пусках ракет начнётся между странами уже в этом году.

Военные КНДР 13 апреля провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых баллистических ракет и их последующие испытания следствием враждебной политики США.