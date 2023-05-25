Посол России назвал разработку КНДР новых ракет следствием враждебной политики США

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых баллистических ракет и их последующие испытания следствием враждебной политики США.

По его словам, у руководства страны не было бы причин реализовывать подобные программы при отсутствии агрессии, а также нарастающего военного, политического и экономического давления и попыток вмешательства во внутренние дела и прямых угроз ликвидировать социально-политический строй КНДР.

«Нападать на США, Японию или Южную Корею, захватывать эти страны, менять их политический строй северокорейцы, естественно, не собираются», — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

Мацегора также отметил, что Северная Корея разработала почти полную линейку баллистических и крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что военные КНДР в четверг, 13 апреля, провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке.