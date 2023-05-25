Посол России: КНДР разработала почти полную линейку баллистических и крылатых ракет

В КНДР разработали практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

«Северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов. Разработана практически полная линейка баллистических и крылатых ракет, проведены десятки испытательных запусков», — сказал он РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что при этом в Пхеньяне не собираются нападать на США, Японию и Южную Корею.

Ранее сообщалось, что военные КНДР в четверг, 13 апреля, провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке.