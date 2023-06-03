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Бывший медик Белого дома Рейнер посоветовал Байдену использовать трость после падения

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Президенту США Джо Байдену после очередного падения на публике следует использовать трость.

Об этом в эфире CNN заявил кардиолог, бывший медицинский советник Белого дома Джонатан Рейнер.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей... использовать трость на неустойчивой поверхности», — цитирует его РИА Новости.

Рейнер допустил, что Байдену может не понравиться, как он будет выглядеть с тростью, «но падение смотрится намного хуже».

1 июня президент США упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов. Подоспевшие охранники помогли Байдену подняться на ноги.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения на церемонии вручения дипломов.

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