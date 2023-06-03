Совбез готовит меры против попыток Запада спровоцировать экономический кризис в России

Совет безопасности России разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки.

Информация об этом появилась на сайте СБ.

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что одним из основных направлений работы СБ является укрепление экономического суверенитета России.

Ранее в Германии подняли вопрос об использовании средств ЦБ России для поддержки Украины.

Также замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что, если Киев получит ядерное оружие, Москве нужно нанести превентивный удар.