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Совбез готовит меры против попыток Запада спровоцировать экономический кризис в России

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Совет безопасности России разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки.

Информация об этом появилась на сайте СБ.

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что одним из основных направлений работы СБ является укрепление экономического суверенитета России.

Ранее в Германии подняли вопрос об использовании средств ЦБ России для поддержки Украины.

Также замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что, если Киев получит ядерное оружие, Москве нужно нанести превентивный удар.

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