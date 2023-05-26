Медведев: если Киев получит ядерное оружие, Москве нужно нанести превентивный удар

Если Запад предоставит Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Он не исключил, что вслед за самолётами Киеву могут выделить ядерное оружие.

«Тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений.

Медведев подчеркнул, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.