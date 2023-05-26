Медведев: если Киев получит ядерное оружие, Москве нужно нанести превентивный удар
- РИА Новости
Он не исключил, что вслед за самолётами Киеву могут выделить ядерное оружие.
«Тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — цитирует Медведева РИА Новости.
Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений.
Медведев подчеркнул, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.