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Медведев: если Киев получит ядерное оружие, Москве нужно нанести превентивный удар

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Если Запад предоставит Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: если Киев получит ядерное оружие, Москве нужно нанести превентивный удар
  • РИА Новости

Он не исключил, что вслед за самолётами Киеву могут выделить ядерное оружие.

«Тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений.

Медведев подчеркнул, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.

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