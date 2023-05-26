В Германии подняли вопрос об использовании средств ЦБ России для поддержки Украины

Представители парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге Германии заявили, что ЕС ввёл уже десять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине, однако сами ограничения и их реализация «остаются неполными». По мнению политиков, Москве удаётся разными способами частично обходить европейские рестрикции, в том числе с помощью третьих стран. В связи с этим парламентарии обратились к правительству ФРГ с рядом вопросов, касающихся действия антироссийских санкций, чтобы «отточить инструмент ограничительных мер и поддержать Украину». RT ознакомился с подготовленным депутатами документом.

Так, парламентарии поинтересовались у правительства, сколько активов Центрального банка России было заморожено и какие государства участвуют в обходе Москвой санкций ЕС.

«Поддерживает ли федеральное правительство на уровне ЕС возможность использования замороженных российских активов и резервов ЦБ России для оказания помощи Украине, и если да, то в какой степени и каким образом?» — также спросили они.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с RT прокомментировала дискуссию, развернувшуюся в парламенте ФРГ относительно будущего замороженных российских активов. В частности, эксперт выразила мнение, что, обсуждая подобные темы и выводя их в публичное пространство, западные функционеры пытаются изучить возможные последствия своих незаконных действий.

«В каком объёме они могут что-то изъять, а в каком — нет, под каким очередным выдуманным «правилом» они могут это сделать», — объяснила Ерёмина.

В том глобальном мире, в котором мы живём сегодня и где не действуют законы, возможно всё, допустила эксперт. При таком положении дел создаётся лишь видимость неких правил, созданных конкретными сторонами.

«В этом отношении возникает коллизия: с одной стороны, странами Запада вводятся определённые правила — и не важно, законны они или нет. С другой стороны, помимо России, есть и другие страны со своими собственными интересами, в их число входят крупные экономики, с которым нужно сотрудничать, — тот же Китай. А переходить с ними в состояние конфронтации невозможно», — отметила она.

Ведь между игроками существует взаимозависимость, например в вопросе инвестиций. У одних сторон может возникнуть недоверие к другим — к тем, кто поступает незаконно. Это касается, например, Китая, который уже сокращает свои инвестиции за рубеж, резюмировала Ерёмина.

Со своей стороны, эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников в беседе с RT напомнил, что к настоящему времени на Западе нет определённой позиции относительно будущего замороженных российских средств. Есть лишь отдельные утечки, что направить их на помощь Украине Европа вряд ли сможет, как минимум с точки зрения существующих норм права.

«Я не уверен, что соответствующее решение будет принято, потому что тогда это будет совершенно очевидная фрагментация и экономический раскол мира. И естественно, с достаточно серьёзным ослаблением позиций евро, потому что это усилит бегство игроков от токсичной валюты», — добавил Масленников.

По его словам, возможные экономические последствия в данном случае могут стать серьёзной проблемой, ведь мир может оказаться на пороге очередного кризиса.

«Что касается средств ЦБ, да, разговоры идут, не исключено, что они будут нарастать, европейцам всё-таки надоело финансировать Украину. Сегодня идёт поиск источников, откуда можно было бы взять деньги на эти цели. Однако я думаю, что в обозримой перспективе этого (финансирования Киева за счёт Москвы. — RT) не произойдёт», — подытожил эксперт.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны, в основном европейские, заморозили миллиарды российских средств. Вместе с тем в европейских столицах неоднократно заявляли о намерении использовать их для возмещения ущерба Украине.

В Москве действия Запада неоднократно называли незаконными, подчёркивая, что какие-либо манипуляции с российскими средствами или их передача Киеву нарушат нормы международного права.