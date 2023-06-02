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Офис Генсека: СКЦ не согласовал инспекции судов в рамках зерновой сделки 1 и 2 июня

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не согласовал 1 и 2 июня инспекции судов, участвующих в зерновой сделке.
Офис Генсека: СКЦ не согласовал инспекции судов в рамках зерновой сделки 1 и 2 июня
  • AP

«СКЦ не смог провести инспекции вчера и сегодня», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хака, стороны сделки не смогли достичь договорённостей по проходу судов.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее заявил, что без решения вопроса по российскому аммиаку речи о продлении «Черноморской инициативы» после 17 июля не будет.

По словам дипломата, Россия готова незамедлительно запустить аммиакопровод по маршруту Тольятти — Одесса, но киевские власти почти год тормозят эту инициативу.

Он также подчеркнул, что Киев при поддержке США «не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке».

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