МИД: без решения вопроса по аммиаку речи о продлении «Черноморской инициативы» не будет

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что без решения вопроса по российскому аммиаку речи о продлении «Черноморской инициативы» после 17 июля не будет.

Об этом говорится в его комментарии на сайте российского МИД.

Он подчеркнул, что усугубляются связанные с введением санкций против России проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием и «замороженными» активами.

Замглавы МИД добавил, что без решения данных проблем речи не идёт о продолжении «Черноморской инициативы» после 17 июля.

По словам Вершинина, Россия готова незамедлительно запустить аммиакопровод по маршруту Тольятти — Одесса, но киевские власти почти год тормозят эту инициативу.

Он также подчеркнул, что Киев при поддержке США «не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке».