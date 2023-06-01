Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД: без решения вопроса по аммиаку речи о продлении «Черноморской инициативы» не будет

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что без решения вопроса по российскому аммиаку речи о продлении «Черноморской инициативы» после 17 июля не будет.
МИД: без решения вопроса по аммиаку речи о продлении «Черноморской инициативы» не будет
  • globallookpress.com

Об этом говорится в его комментарии на сайте российского МИД.

Он подчеркнул, что усугубляются связанные с введением санкций против России проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием и «замороженными» активами.

Замглавы МИД добавил, что без решения данных проблем речи не идёт о продолжении «Черноморской инициативы» после 17 июля.

По словам Вершинина, Россия готова незамедлительно запустить аммиакопровод по маршруту Тольятти — Одесса, но киевские власти почти год тормозят эту инициативу.

Он также подчеркнул, что Киев при поддержке США «не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить