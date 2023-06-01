МИД: без решения вопроса по аммиаку речи о продлении «Черноморской инициативы» не будет
- globallookpress.com
Об этом говорится в его комментарии на сайте российского МИД.
Он подчеркнул, что усугубляются связанные с введением санкций против России проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием и «замороженными» активами.
Замглавы МИД добавил, что без решения данных проблем речи не идёт о продолжении «Черноморской инициативы» после 17 июля.
По словам Вершинина, Россия готова незамедлительно запустить аммиакопровод по маршруту Тольятти — Одесса, но киевские власти почти год тормозят эту инициативу.
Он также подчеркнул, что Киев при поддержке США «не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке».