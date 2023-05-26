В МИД России заявили, что Киев почти год тормозит запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса
- РИА Новости
«Россия готова без промедления, в считаные дни, запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя всё новыми условиями», — говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев при поддержке США «не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки российских аммиачных удобрений позволили бы произвести продовольствие для 200 млн человек.
19 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что Украина согласится продолжать транзит аммиака из России только в случае расширения зерновой сделки в интересах Киева.