Россия готова незамедлительно запустить аммиакопровод по маршруту Тольятти — Одесса, но киевские власти почти год тормозят эту инициативу. Об этом сообщили в российском МИД.

«Россия готова без промедления, в считаные дни, запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя всё новыми условиями», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев при поддержке США «не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки российских аммиачных удобрений позволили бы произвести продовольствие для 200 млн человек.

19 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что Украина согласится продолжать транзит аммиака из России только в случае расширения зерновой сделки в интересах Киева.