Небензя: экспорт аммиачных удобрений Россией обеспечил бы продовольствием 200 млн человек

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки российских аммиачных удобрений позволили бы произвести продовольствие для 200 млн человек.

Об этом пишет ТАСС.

Он обратил внимание на поставки аммиака, «прописанные» в Стамбульских соглашениях.

«Это может обеспечить поставки 2,5 млн тонн сырья, достаточного для производства 7 млн тонн удобрений. Такой объём удобрений позволил бы произвести продовольствие для 200 млн человек», — сказал Небензя.

По его словам, поставки должны были начаться одновременно с вывозом продовольствия Украины, но «этого не происходит».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты в рамках зерновой сделки будут продолжены на два месяца — это небольшой срок и он быстро завершится.

19 мая агентство Reuters с ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что Украина согласится продолжать транзит аммиака из России только в случае расширения зерновой сделки в интересах Киева.