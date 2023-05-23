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Небензя: экспорт аммиачных удобрений Россией обеспечил бы продовольствием 200 млн человек

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки российских аммиачных удобрений позволили бы произвести продовольствие для 200 млн человек.
Небензя: экспорт аммиачных удобрений Россией обеспечил бы продовольствием 200 млн человек
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом пишет ТАСС.

Он обратил внимание на поставки аммиака, «прописанные» в Стамбульских соглашениях.

«Это может обеспечить поставки 2,5 млн тонн сырья, достаточного для производства 7 млн тонн удобрений. Такой объём удобрений позволил бы произвести продовольствие для 200 млн человек», — сказал Небензя.

По его словам, поставки должны были начаться одновременно с вывозом продовольствия Украины, но «этого не происходит».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты в рамках зерновой сделки будут продолжены на два месяца — это небольшой срок и он быстро завершится.

19 мая агентство Reuters с ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что Украина согласится продолжать транзит аммиака из России только в случае расширения зерновой сделки в интересах Киева.

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