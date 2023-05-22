Песков заявил, что контакты по зерновой сделке будут продолжены

Контакты в рамках зерновой сделки будут продолжены на два месяца — это небольшой срок и он быстро завершится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Контакты, как мы говорили, продолжаются, будут продолжены, потому что сделка продлена на два месяца. Это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится», — сказал он.

Ранее в Reuters заявили, что Украина согласится на транзит российского аммиака при расширении зерновой сделки.

Также замглавы МИД России Александр Грушко назвал следующие два месяца «окном возможностей» Запада для выполнения зерновой сделки.