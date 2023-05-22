Песков заявил, что контакты по зерновой сделке будут продолжены
- РИА Новости
«Контакты, как мы говорили, продолжаются, будут продолжены, потому что сделка продлена на два месяца. Это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится», — сказал он.
Ранее в Reuters заявили, что Украина согласится на транзит российского аммиака при расширении зерновой сделки.
Также замглавы МИД России Александр Грушко назвал следующие два месяца «окном возможностей» Запада для выполнения зерновой сделки.