Грушко назвал следующие два месяца окном возможностей Запада для выполнения зерновой сделки

Предстоящие два месяца станут окном возможностей для Запада по выполнению условий зерновой сделки.

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Это окно возможностей, чтобы Запад, если он так озабочен вопросами глобальной продовольственной безопасности, сделал то, под чем подписался», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.