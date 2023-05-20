Грушко назвал следующие два месяца окном возможностей Запада для выполнения зерновой сделки
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Это окно возможностей, чтобы Запад, если он так озабочен вопросами глобальной продовольственной безопасности, сделал то, под чем подписался», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.
Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.