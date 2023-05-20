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Грушко назвал следующие два месяца окном возможностей Запада для выполнения зерновой сделки

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Предстоящие два месяца станут окном возможностей для Запада по выполнению условий зерновой сделки.
Грушко назвал следующие два месяца окном возможностей Запада для выполнения зерновой сделки
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Это окно возможностей, чтобы Запад, если он так озабочен вопросами глобальной продовольственной безопасности, сделал то, под чем подписался», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.

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