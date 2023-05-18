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Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца, отметив определённые результаты

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.
Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца, отметив определённые результаты
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Его слова приводит РИА Новости.

Он также прокомментировал возможность подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, что прорабатываются варианты, «эквивалентные разблокированию».

Кроме того, представитель Кремля заявил о продолжении работы по решению проблемы поставок российского аммиака.

17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца.

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