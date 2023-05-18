Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца, отметив определённые результаты

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.

AP

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Его слова приводит РИА Новости. Он также прокомментировал возможность подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, что прорабатываются варианты, «эквивалентные разблокированию». Кроме того, представитель Кремля заявил о продолжении работы по решению проблемы поставок российского аммиака. 17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца.