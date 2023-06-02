ЧТК: Чехия потребует от России плату за аренду земли под ряд зданий в трёх городах
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на документы МИД Чехии.
Уточняется, что речь идёт о 59 земельных участках суммарной площадью в 49,2 тыс. кв. м.
В апреле местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.