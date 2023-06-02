ЧТК: Чехия потребует от России плату за аренду земли под ряд зданий в трёх городах

Власти Чехии намерены потребовать от России оплачивать аренду земельных участков под находящимися в её пользовании домами в Праге, а также зданиями бывших генеральных консульств в Карловых Варах и Брно.

РИА Новости