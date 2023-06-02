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Глава Минобороны Блащак: первые танки Abrams прибудут в Польшу в конце июня

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Глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что первая партия американских танков Abrams прибудет в Польшу в конце июня.
Глава Минобороны Блащак: первые танки Abrams прибудут в Польшу в конце июня
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Twitter.

«Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и три ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules», — говорится в сообщении.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что власти Польши постараются разместить в стране производство боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.

В МИД России подчеркнули, что Польша превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием.

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