Глава Минобороны Блащак: первые танки Abrams прибудут в Польшу в конце июня
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Об этом он написал в Twitter.
«Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и три ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules», — говорится в сообщении.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что власти Польши постараются разместить в стране производство боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.
В МИД России подчеркнули, что Польша превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием.