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Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России в обходе санкций

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении «публично бороться» со странами, которые помогают России обходить санкции.
Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России в обходе санкций
  • Gettyimages.ru

Об этом украинский лидер сказал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

«Думаю, я начну публично бороться с теми, кто даёт возможность обходить эти санкции», — цитирует его РИА Новости.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет антироссийских санкций сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

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