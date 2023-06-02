Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России в обходе санкций
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Об этом украинский лидер сказал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
«Думаю, я начну публично бороться с теми, кто даёт возможность обходить эти санкции», — цитирует его РИА Новости.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.
По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет антироссийских санкций сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.