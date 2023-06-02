Financial Times: директор ЦРУ Бёрнс в мае тайно посетил Китай

Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс в мае тайно посетил Китай, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Газета утверждает, что поездка одного из самых доверенных лиц президента Джо Байдена в КНР говорит о том, насколько серьёзно Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином.

«Пять человек, знакомых с ситуацией, сказали, что Бёрнс, бывший высокопоставленный дипломат, которому часто доверяют деликатные зарубежные миссии, ездил в Китай для переговоров с официальными лицами», — сообщает издание.

Белый дом и ЦРУ не стали комментировать эти сообщения.

В апреле Уильям Бёрнс заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке.

В октябре 2021 года ЦРУ объявило о создании в своей структуре специального центра по противодействию «глобальному вызову» со стороны Китая.

Центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением «глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой».

МИД КНР назвал создание в ЦРУ такого центра проявлением менталитета эпохи холодной войны.