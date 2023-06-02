Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Financial Times: директор ЦРУ Бёрнс в мае тайно посетил Китай

Короткая ссылка
Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс в мае тайно посетил Китай, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Газета утверждает, что поездка одного из самых доверенных лиц президента Джо Байдена в КНР говорит о том, насколько серьёзно Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином.
Financial Times: директор ЦРУ Бёрнс в мае тайно посетил Китай
  • Gettyimages.ru

«Пять человек, знакомых с ситуацией, сказали, что Бёрнс, бывший высокопоставленный дипломат, которому часто доверяют деликатные зарубежные миссии, ездил в Китай для переговоров с официальными лицами», — сообщает издание.

Белый дом и ЦРУ не стали комментировать эти сообщения.

В апреле Уильям Бёрнс заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке.

В октябре 2021 года ЦРУ объявило о создании в своей структуре специального центра по противодействию «глобальному вызову» со стороны Китая.

Центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением «глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой».

МИД КНР назвал создание в ЦРУ такого центра проявлением менталитета эпохи холодной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить