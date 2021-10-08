В Пекине отреагировали на создание в ЦРУ центра по борьбе с «вызовами со стороны КНР»

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МИД КНР назвал создание в ЦРУ центра противодействия Китаю проявлением менталитета эпохи холодной войны. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
В Пекине отреагировали на создание в ЦРУ центра по борьбе с «вызовами со стороны КНР»
  • AP

«Это образец менталитета холодной войны», — приводит РИА Новости слова дипломата.

В ведомстве отметили, что США должны прекратить действия, наносящие ущерб взаимному доверию и сотрудничеству Пекина и Вашингтона. 

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил о создании центра по противодействию «глобальному вызову» со стороны Китая.

По его словам, центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением «глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой».

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