ЦРУ создало центр по противодействию «глобальному вызову» со стороны Китая

Американское Центральное разведуправление создаёт в своей структуре специальный центр по противодействию «глобальному вызову» со стороны Китая.

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением «глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой».

«Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в XXI веке, — со всё более враждебным китайским правительством», — сказал глава ведомства.

Бёрнс также подчеркнул, что ЦРУ продолжит фокусироваться и на других «угрозах», которые, по мнению США, исходят из России, КНДР и Ирана.

В августе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЦРУ рассматривает возможность создания независимого центра по разведывательной деятельности в Китае.

Как напомнил России и Китаю американский госсекретарь Энтони Блинкен, Соединённые Штаты «по-прежнему остаются чрезвычайно сильной страной».