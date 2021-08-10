Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются сильной страной
- Reuters
«Мы напоминаем им (России и Китаю. — RT), что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — приводит ТАСС заявление Блинкена, сделанное в рамках его выступления в Университете Мэриленда.
По его словам, российское и китайское правительства якобы «приводят доводы, что США находятся в упадке», однако это не так.
Ранее в Минюсте США обвинили российских хакеров во взломе электронных почтовых ящиков федеральных прокуроров Соединённых Штатов по всей стране.