Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются сильной страной

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Москве и Пекину, что Соединённые Штаты являются чрезвычайно сильным государством.

«Мы напоминаем им (России и Китаю. — RT), что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — приводит ТАСС заявление Блинкена, сделанное в рамках его выступления в Университете Мэриленда.

По его словам, российское и китайское правительства якобы «приводят доводы, что США находятся в упадке», однако это не так.

Ранее в Минюсте США обвинили российских хакеров во взломе электронных почтовых ящиков федеральных прокуроров Соединённых Штатов по всей стране.