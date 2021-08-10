Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются сильной страной

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Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Москве и Пекину, что Соединённые Штаты являются чрезвычайно сильным государством.
Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются сильной страной
  • Reuters

«Мы напоминаем им (России и Китаю. — RT), что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — приводит ТАСС заявление Блинкена, сделанное в рамках его выступления в Университете Мэриленда.

По его словам, российское и китайское правительства якобы «приводят доводы, что США находятся в упадке», однако это не так.

Ранее в Минюсте США обвинили российских хакеров во взломе электронных почтовых ящиков федеральных прокуроров Соединённых Штатов по всей стране.

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