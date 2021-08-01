В США обвинили российских хакеров во взломе почты федеральных прокуроров

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В Минюсте США обвинили российских хакеров во взломе электронных почтовых ящиков федеральных прокуроров Соединённых Штатов по всей стране.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что якобы стоящие за атакой SolarWinds хакеры взломали порядка 80% учётных записей электронной почты Microsoft, которой пользуются американские прокуроры в Нью-Йорке. В Минюсте заявили, что учётные записи пользователей были вскрыты в 27 офисах прокуратуры США.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее заявил, что государство будет принимать меры против киберпреступников на территории других стран, в том числе, России. По его словам, более 20 стран поддержали версию США о якобы причастности Москвы к недавней хакерской атаке на SolarWinds. 

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