В США обвинили российских хакеров во взломе почты федеральных прокуроров
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что якобы стоящие за атакой SolarWinds хакеры взломали порядка 80% учётных записей электронной почты Microsoft, которой пользуются американские прокуроры в Нью-Йорке. В Минюсте заявили, что учётные записи пользователей были вскрыты в 27 офисах прокуратуры США.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее заявил, что государство будет принимать меры против киберпреступников на территории других стран, в том числе, России. По его словам, более 20 стран поддержали версию США о якобы причастности Москвы к недавней хакерской атаке на SolarWinds.