Директор ЦРУ Бёрнс назвал Китай главным геополитическим вызовом для США в XXI веке

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Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке.
Директор ЦРУ Бёрнс назвал Китай главным геополитическим вызовом для США в XXI веке
  • AP
  • © Tom Williams/Pool

«Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый — немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй — более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — приводит РИА Новости слова Бёрнса, сказанные во время выступления в Технологическом институте Джорджии. 

Другие два вызова, по его мнению, заключаются в масштабном воздействии «технологических изменений» и «формировании рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества».

В октябре 2021 года ЦРУ объявило о создании в своей структуре специального центра по противодействию «глобальному вызову» со стороны Китая.

Центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением «глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой».

МИД КНР назвал создание в ЦРУ такого центра проявлением менталитета эпохи холодной войны.

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