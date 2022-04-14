Директор ЦРУ Бёрнс назвал Китай главным геополитическим вызовом для США в XXI веке

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке.

«Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый — немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй — более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — приводит РИА Новости слова Бёрнса, сказанные во время выступления в Технологическом институте Джорджии.

Другие два вызова, по его мнению, заключаются в масштабном воздействии «технологических изменений» и «формировании рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества».

В октябре 2021 года ЦРУ объявило о создании в своей структуре специального центра по противодействию «глобальному вызову» со стороны Китая.

Центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением «глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой».

МИД КНР назвал создание в ЦРУ такого центра проявлением менталитета эпохи холодной войны.