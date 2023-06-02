Песков: в Кремле приняли к сведению слова Пашиняна о позиции Армении по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявление премьера Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по украинскому конфликту.

По его словам, это важное заявление.

«Мы знаем, что есть определённые нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия продолжает развитие союзнических отношений с Арменией.

22 мая Пашинян подчеркнул, что заявления ряда западных государств не могут существенно повлиять на двусторонние отношения Еревана и Москвы.

По его словам, страны Европейского союза и Соединённые Штаты не призывают Армению разрывать связи с Россией.

Песков заявил, что Россия продолжит вести диалог с Арменией о дальнейшей совместной работе в Организации Договора о коллективной безопасности.