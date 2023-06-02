Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: в Кремле приняли к сведению слова Пашиняна о позиции Армении по Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявление премьера Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по украинскому конфликту.
Песков: в Кремле приняли к сведению слова Пашиняна о позиции Армении по Украине
  • Gettyimages.ru

По его словам, это важное заявление.

«Мы знаем, что есть определённые нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия продолжает развитие союзнических отношений с Арменией.

22 мая Пашинян подчеркнул, что заявления ряда западных государств не могут существенно повлиять на двусторонние отношения Еревана и Москвы.

По его словам, страны Европейского союза и Соединённые Штаты не призывают Армению разрывать связи с Россией.

Песков заявил, что Россия продолжит вести диалог с Арменией о дальнейшей совместной работе в Организации Договора о коллективной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить