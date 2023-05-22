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Пашинян заявил, что страны Запада не могут повлиять на отношения Армении и России

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что заявления ряда западных государств не могут существенно повлиять на двусторонние отношения Еревана и Москвы.
Пашинян заявил, что страны Запада не могут повлиять на отношения Армении и России
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил Пашинян, страны Европейского союза и Соединённые Штаты не призывают Армению разрывать связи с Россией.

«Заявления западных стран не могут существенно повлиять на отношения Армении и России, тем более что эти отношения максимально прозрачны», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники советуют Армении изгнать российских военных и отказаться от размещения российской базы.

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