Пашинян заявил, что страны Запада не могут повлиять на отношения Армении и России
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
Как отметил Пашинян, страны Европейского союза и Соединённые Штаты не призывают Армению разрывать связи с Россией.
«Заявления западных стран не могут существенно повлиять на отношения Армении и России, тем более что эти отношения максимально прозрачны», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники советуют Армении изгнать российских военных и отказаться от размещения российской базы.