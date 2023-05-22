Пашинян заявил, что страны Запада не могут повлиять на отношения Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что заявления ряда западных государств не могут существенно повлиять на двусторонние отношения Еревана и Москвы.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил Пашинян, страны Европейского союза и Соединённые Штаты не призывают Армению разрывать связи с Россией.

«Заявления западных стран не могут существенно повлиять на отношения Армении и России, тем более что эти отношения максимально прозрачны», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники советуют Армении изгнать российских военных и отказаться от размещения российской базы.