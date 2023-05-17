Глава МИД России Лавров: США и их союзники советуют Армении изгнать российских военных

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники советуют Армении изгнать российских военных и отказаться от размещения российской базы.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Царьград».

По словам Лаврова, у него есть информация о том, что Вашингтон и его союзники говорят властям Армении: «Давайте-ка, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников прогоняйте, и военную базу убирайте».

Министр добавил, что взамен власти США предложили Еревану помогать в обеспечении безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал это откровенной провокацией.

«Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп», — сказал министр.

В апреле сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует «помочь» властям Армении доносить информацию до граждан, в частности о реформах в стране. RT ознакомился с предварительным описанием проекта американского ведомства.