Песков: Россия продолжит вести диалог с Арменией о дальнейшей совместной работе в ОДКБ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит вести диалог с Арменией о дальнейшей совместной работе в Организации Договора о коллективной безопасности.

Так он прокомментировал высказывания армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Армения может выйти из ОДКБ, если посчитает её недееспособной структурой.

«Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ», — сказал Песков.

По его словам, у ОДКБ есть серьёзный потенциал, организация уже не раз проявила себя.

В январе Минобороны Армении проинформировало штаб ОДКБ о нецелесообразности проведения учений на территории государства.

Позднее был принято решение, что учения «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии.

22 мая Пашинян заявил, что участие Армении в учениях ОДКБ в Киргизии сейчас обсуждается.