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Лавров заявил, что не читает английских газет

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не читает английских газет.
Лавров заявил, что не читает английских газет
  • РИА Новости

Так он ответил на вопрос журналистов о публикациях в СМИ сообщений о том, что саммит БРИКС может быть перенесён из ЮАР в Китай.

«Как я понимаю, эта новость была опубликована только в одной какой-то жёлтой английской газете, а я английских газет не читаю», — сказал министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам заседания СМИД БРИКС.

Заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй ранее заявил о стремлении БРИКС усилить влияние развивающихся стран на международной арене.

Президент России Владимир Путин отметил, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться.

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