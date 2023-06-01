Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не читает английских газет.

Так он ответил на вопрос журналистов о публикациях в СМИ сообщений о том, что саммит БРИКС может быть перенесён из ЮАР в Китай.

«Как я понимаю, эта новость была опубликована только в одной какой-то жёлтой английской газете, а я английских газет не читаю», — сказал министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам заседания СМИД БРИКС.

Заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй ранее заявил о стремлении БРИКС усилить влияние развивающихся стран на международной арене.

Президент России Владимир Путин отметил, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться.