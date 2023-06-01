МИД КНР: БРИКС стремится усилить влияние развивающихся стран в мире
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне.
«Мы следуем тенденции [развития] многополярного мира... стремимся к усилению голоса и влияния развивающихся стран в международных делах, содействуем реформе и построению системы глобального управления», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться.