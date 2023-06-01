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МИД КНР: БРИКС стремится усилить влияние развивающихся стран в мире

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Заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил о стремлении БРИКС усилить влияние развивающихся стран на международной арене.
МИД КНР: БРИКС стремится усилить влияние развивающихся стран в мире
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне.

«Мы следуем тенденции [развития] многополярного мира... стремимся к усилению голоса и влияния развивающихся стран в международных делах, содействуем реформе и построению системы глобального управления», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться.

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