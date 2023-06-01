Посол России: британские офисы BAE Systems на Украине станут законными целями для ударов

Британские офисы оружейной компании BAE Systems в случае размещения на территории Украины станут законными целями для удара российских военных, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«Такие мощности по производству западной техники, даже если это когда-то и состоится, станут нашими законными целями для ударов, ещё, видимо, на ранних стадиях», — цитирует его ТАСС.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее провёл переговоры с исполнительным директором крупного британского военно-промышленного предприятия BAE Systems Чарльзом Вудберном.

Они обсудили создание на Украине мощностей для производства и ремонта продукции компании.

Как стало известно, немецкий концерн Rheinmetall совместно с «Укроборонпромом» создаст на Украине предприятие по ремонту и производству танков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».