Зеленский: Украина готова разместить мощности британского разработчика вооружений BAE
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«Обсудили локализацию производства на Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems на Украине, а затем и мощностей по ремонту и производству продукции компании», — написал Зеленский в Telegram.
По его словам, Киев заинтересован в расширении отношений с британским ВПК и хотел бы сделать Украину «большим региональным хабом» для ремонта и производства продукции BAE Systems.
Как стало известно ранее, немецкий концерн Rheinmetall совместно с «Укроборонпромом» создаст на Украине предприятие по ремонту и производству танков.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».