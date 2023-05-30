Зеленский: Украина готова разместить мощности британского разработчика вооружений BAE

Украинский президент Владимир Зеленский провёл переговоры с исполнительным директором крупного британского военно-промышленного предприятия BAE Systems Чарльзом Вудберном. Они обсудили создание на Украине мощностей для производства и ремонта продукции компании.

«Обсудили локализацию производства на Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems на Украине, а затем и мощностей по ремонту и производству продукции компании», — написал Зеленский в Telegram.

По его словам, Киев заинтересован в расширении отношений с британским ВПК и хотел бы сделать Украину «большим региональным хабом» для ремонта и производства продукции BAE Systems.

Как стало известно ранее, немецкий концерн Rheinmetall совместно с «Укроборонпромом» создаст на Украине предприятие по ремонту и производству танков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».