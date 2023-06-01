Россия ограничила регистрацию судов в порт Южный в рамках зерновой сделки

Российская сторона уведомила СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный в рамках зерновой сделки из-за отсутствия российского экспорта аммиака.

«Россия проинформировала СКЦ о её решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется», — цитирует РИА Новости официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он добавил, что в ООН обеспокоены замедлением исполнения зерновой инициативы.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее заявил, что без решения вопроса по российскому аммиаку речи о продлении «Черноморской инициативы» после 17 июля не будет.

По словам дипломата, Россия готова незамедлительно запустить аммиакопровод по маршруту Тольятти — Одесса, но киевские власти почти год тормозят эту инициативу.

Он также подчеркнул, что Киев при поддержке США «не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке».