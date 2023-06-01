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МИД: Запад неприкрыто поддерживает политику Киева по устранению этнических русских

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад открыто поддерживает политику властей Украины по физическому устранению этнических русских.
МИД: Запад неприкрыто поддерживает политику Киева по устранению этнических русских
  • РИА Новости

Её комментарий опубликован на сайте российского ведомства.

«В целом Запад неприкрыто поддерживает политику Киева на физическое устранение этнических русских. Молчаливо кивает, когда украинские функционеры обещают истреблять население Крыма», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что теперь «западники сами стали прямо говорить об уничтожении гражданского населения в России».

В августе российский постпред Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских.

Он добавил, что западные страны не просто всё это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных.

В апреле Следственный комитет России сообщил, что с 2014 года из-за действий украинской стороны в Донбассе погибли 5 тыс. мирных граждан.

Среди этих жертв — более 130 детей.

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