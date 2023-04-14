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СК: с 2014 года жертвами украинской агрессии стали 5 тысяч мирных жителей Донбасса

С 2014 года из-за действий украинской стороны в Донбассе погибли 5 тыс. мирных граждан, сообщает Следственный комитет России. Среди этих жертв — более 130 детей.

Как отмечает ведомство, военные формирования Украины ежедневно ведут артиллерийские обстрелы населения и гражданской инфраструктуры региона.

За девять лет, прошедшие с начала конфликта, в результате действий ВФУ погибли 5 тыс. граждан, в том числе более 130 детей. Ранения получили 9,5 тыс. человек.    

«Очевидно, что все эти действия направлены именно на истребление жителей Донбасса, определивших свою судьбу вне рамок навязанных и чуждых им ценностей», — прокомментировали в СК.                                    

Ранее RT сообщал, что в Следственный комитет России с начала СВО обратились более 14 тыс. беженцев из новых российских регионов.