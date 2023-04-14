14 апреля 2023 | 10:23
14 апреля 2023 | 09:59
12 апреля 2023 | 14:26
11 апреля 2023 | 19:44
07 апреля 2023 | 12:58
07 апреля 2023 | 11:58
06 апреля 2023 | 12:12
28 марта 2023 | 16:32
СК: с 2014 года жертвами украинской агрессии стали 5 тысяч мирных жителей Донбасса
С 2014 года из-за действий украинской стороны в Донбассе погибли 5 тыс. мирных граждан, сообщает Следственный комитет России. Среди этих жертв — более 130 детей.
Как отмечает ведомство, военные формирования Украины ежедневно ведут артиллерийские обстрелы населения и гражданской инфраструктуры региона.
За девять лет, прошедшие с начала конфликта, в результате действий ВФУ погибли 5 тыс. граждан, в том числе более 130 детей. Ранения получили 9,5 тыс. человек.
«Очевидно, что все эти действия направлены именно на истребление жителей Донбасса, определивших свою судьбу вне рамок навязанных и чуждых им ценностей», — прокомментировали в СК.
Ранее RT сообщал, что в Следственный комитет России с начала СВО обратились более 14 тыс. беженцев из новых российских регионов.