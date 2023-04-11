В СК России с начала СВО обратились более 14 тысяч беженцев из новых российских регионов
11 апреля 2023

В СК России с начала СВО обратились более 14 тысяч беженцев из новых российских регионов

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В СК России с начала СВО обратились более 14 тысяч беженцев из новых российских регионов

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С начала специальной военной операции (СВО) на круглосуточную горячую линию Следственного комитета России обратились более 14 тыс. беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Более 3,5 тыс. обращений поступило по иным каналам связи.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В основном люди обращаются по вопросам получения положенных по закону выплат, гражданства России, за содействием в оформлении социальных пособий на детей, в том числе материнского капитала, получении медицинской помощи и дальнейшей реабилитации пострадавших несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в центральный аппарат СК в 2022 году поступило более 150 тыс. обращений от граждан.