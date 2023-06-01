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МИД: желание способствовать эскалации конфликта на Украине сильно в Европе как никогда

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление способствовать эскалации украинского конфликта в настоящий момент в Европе сильно как никогда.
МИД: желание способствовать эскалации конфликта на Украине сильно в Европе как никогда
  • РИА Новости

Об этом сказано в её комментарии на сайте российского ведомства.

«Остается с сожалением констатировать, что западников, в том числе, как ни парадоксально, немцев, история ничему не учит», — подчеркнула Захарова.

По её словам, «неонацистские настроения и стремление способствовать эскалации» конфликта на Украине сильны сегодня в Европе как никогда.

Ранее Захарова, комментируя слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби о том, что в США не хотят эскалации конфликта на Украине из-за атак Киева по территории России, заявила, что «война Запада» в гибридном формате уже давно идёт.

8 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что наша страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни, несомненно, сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.

По его словам, в России всегда будут помнить героев Второй мировой войны.

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