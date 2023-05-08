Медведев заявил, что Россия сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм
- РИА Новости
В своём Twitter Медведев возмутился тем, что у жителей европейских стран, у их руководства сегодня «очень короткая память», и напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая Европу от нацизма.
По его словам, в России всегда будут помнить героев Второй мировой войны.
Зампред Совбеза напомнил, что наша страна искоренила фашизм в 1945 году.
«Нет сомнений, что в Европе наших дней мы сокрушим чудовищный бандеровский неонацизм», — заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT назвал такое решение Зеленского попранием исторической правды.