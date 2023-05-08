Медведев заявил, что Россия сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что наша страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни несомненно сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.

В своём Twitter Медведев возмутился тем, что у жителей европейских стран, у их руководства сегодня «очень короткая память», и напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая Европу от нацизма.

По его словам, в России всегда будут помнить героев Второй мировой войны.

Зампред Совбеза напомнил, что наша страна искоренила фашизм в 1945 году.

«Нет сомнений, что в Европе наших дней мы сокрушим чудовищный бандеровский неонацизм», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT назвал такое решение Зеленского попранием исторической правды.