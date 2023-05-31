Захарова высмеяла слова Кирби о нежелании превратить конфликт на Украине в войну с Западом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби о том, что в США не хотят эскалации конфликта на Украине из-за атак Киева по территории России.

«Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о «нежелании эскалации», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова отметила, что «война Запада» в гибридном формате уже давно идёт.

По словам Кирби, США не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в войну России с Западом из-за атак Киева по российской территории.

Он добавил, что Вашингтон не хочет поощрять атаки Украины внутри России или потворствовать им, поскольку не желает эскалации конфликта.

Кроме того, он отметил, что США добились от украинской стороны заверений, что оружие Запада не будет использоваться для атак внутри России.