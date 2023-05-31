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Кирби: США не хотят перерастания конфликта на Украине в войну с Западом из-за атак Киева

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США не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в войну России с Западом из-за атак Киева по российской территории.
Кирби: США не хотят перерастания конфликта на Украине в войну с Западом из-за атак Киева
  • © AP Photo / Nariman El-Mofty

Об этом в интервью CNN сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон не хочет поощрять атаки Украины внутри России или потворствовать им, поскольку не желает эскалации конфликта. 

Он добавил, что, если конфликт перерастёт в войну России против Запада, то это «приведёт к намного большим страданиям на Европейском континенте».

Кирби заявил, что США добились от украинской стороны заверений, что западное оружие не будет использоваться для атак внутри России. 

«Но когда оно поступает к ним (к украинцам. — RT), оно принадлежит им», — цитирует его РИА Новости

Также Кирби заявил, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом. 

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