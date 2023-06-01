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Gazeta.pl сообщила о замене в Польше дорожных указателей «Калининград» на «Крулевец»

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В Польше в Варминско-Мазурском воеводстве осуществляется замена дорожных указателей. Российский город Калининград на них теперь указывается как «Крулевец».
Gazeta.pl сообщила о замене в Польше дорожных указателей «Калининград» на «Крулевец»
  • РИА Новости

Об этом пишет польское издание Gazeta.pl.

Уточняется, что замена знаков осуществляется на национальных дорогах 51 и 57.

Всего на них планируют установить 26 новых указателей.

Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец». 

Член комитета Совфеда по международным делам, представитель от Республики Крым Сергей Цеков заявил в беседе с RT, что в Польше «доходят до абсурда», когда пытаются переписать и переименовать всё, что связано с Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о её прошлом в составе Российской империи из-за рекомендаций по «переименованию» российского города Калининград в «Крулевец».

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