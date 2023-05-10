Interia: в Польше рекомендовали называть Калининград польским топонимом «Крулевец»
- РИА Новости
Портал сообщает, что такое решение было принято комиссией в ходе её 125-го заседания. Отмечается, что распоряжение вступило в силу 9 мая.
Также жителям Польши рекомендовали называть Калининградскую область «Крулевецкой».
В материале говорится, что это решение принято в рамках борьбы с русским миром.
В ноябре 2022 года Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.