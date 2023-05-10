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Interia: в Польше рекомендовали называть Калининград польским топонимом «Крулевец»

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Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец», пишет портал Interia.
Interia: в Польше рекомендовали называть Калининград польским топонимом «Крулевец»
  • РИА Новости

Портал сообщает, что такое решение было принято комиссией в ходе её 125-го заседания. Отмечается, что распоряжение вступило в силу 9 мая.

Также жителям Польши рекомендовали называть Калининградскую область «Крулевецкой».

В материале говорится, что это решение принято в рамках борьбы с русским миром.

В ноябре 2022 года Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.

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