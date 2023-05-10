Interia: в Польше рекомендовали называть Калининград польским топонимом «Крулевец»

Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец», пишет портал Interia.

Портал сообщает, что такое решение было принято комиссией в ходе её 125-го заседания. Отмечается, что распоряжение вступило в силу 9 мая.

Также жителям Польши рекомендовали называть Калининградскую область «Крулевецкой».

В материале говорится, что это решение принято в рамках борьбы с русским миром.

В ноябре 2022 года Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.