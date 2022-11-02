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В Польше объявили о начале строительства заграждения на границе с Россией

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Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.
В Польше объявили о начале строительства заграждения на границе с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы сапёров по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — цитирует его РИА Новости.

В июне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией.

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