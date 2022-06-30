Премьер Польши заявил о завершении строительства заграждения на границе с Белоруссией

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией.

Об этом пишет polsatnews.pl.

Отмечается, что длина заграждения составляет 187 км.

«Эта стена защитит нас. Мы должны всегда противодействовать попыткам дестабилизации внутренней ситуации в стране посредством мигрантов», — сказал Моравецкий.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша, являясь членом НАТО, защищена от России, но беспокоится из-за Cувалкского коридора — участка территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, расположенного между Белоруссией и Калининградской областью России.