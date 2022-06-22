Премьер Польши Моравецкий заявил об обеспокоенности Варшавы из-за Cувалкского коридора
- AP
«Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира. Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, стратеги Североатлантического альянса считают одним из критических мест на карте НАТО сувалкский коридор.
Моравецкий добавил, что это место НАТО и Польша берут под «особенное внимание».
В декабре газета Times со ссылкой на источники писала, что страны НАТО и Украина не исключают, что Россия может отрезать страны Прибалтики от альянса за несколько часов при помощи мигрантов.