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В СФ считают абсурдом называть Калининград польским топонимом «Крулевец»

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT рекомендацию Комиссии по стандартизации географических названий Польши жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец».
В СФ считают абсурдом называть Калининград польским топонимом «Крулевец»
  • РИА Новости

По словам сенатора, в Польше «доходят до абсурда», когда пытаются переписать и переименовать всё, что связано с Россией.

«Ими руководит ненависть к России. В принципе, эту ненависть они воспитывают с самого раннего детства в школах Польши. Они могут подобное принимать у себя в Польше, но это не значит, что это будут делать другие государства, в том числе и Европы», — объяснил Цеков.

Он также отметил, что подобное решение показывает «невысокий политико-культурный уровень нынешней политической верхушки Польши».

Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец». 

Также жителям Польши рекомендовали называть Калининградскую область «Крулевецкой».

В материале издания Interia говорится, что это решение принято в рамках борьбы с русским миром.

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