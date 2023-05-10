Медведев напомнил Польше о прошлом в составе России из-за рекомендаций по Калининграду
- РИА Новости
В ответ на польские рекомендации по переименованию Медведев в своём Twitter-аккаунте предложил называть Краков Krakau, Гданьск — Danzig, Щецин — Stettin, Познань — Posin.
«И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — заявил зампред российского Совбеза.
Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец».
Также жителям Польши рекомендовали называть Калининградскую область «Крулевецкой».
Член комитета Совфеда по международным делам, представитель от Республики Крым Сергей Цеков заявил в беседе с RT, что в Польше «доходят до абсурда», когда пытаются переписать и переименовать всё, что связано с Россией.