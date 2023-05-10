Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев напомнил Польше о прошлом в составе России из-за рекомендаций по Калининграду

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о её прошлом в составе Российской империи из-за рекомендаций по «переименованию» российского города Калининград в «Крулевец».
Медведев напомнил Польше о прошлом в составе России из-за рекомендаций по Калининграду
  • РИА Новости

В ответ на польские рекомендации по переименованию Медведев в своём Twitter-аккаунте предложил называть Краков Krakau, Гданьск — Danzig, Щецин — Stettin, Познань — Posin.

«И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — заявил зампред российского Совбеза. 

Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец». 

Также жителям Польши рекомендовали называть Калининградскую область «Крулевецкой».

Член комитета Совфеда по международным делам, представитель от Республики Крым Сергей Цеков заявил в беседе с RT, что в Польше «доходят до абсурда», когда пытаются переписать и переименовать всё, что связано с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить