Медведев напомнил Польше о прошлом в составе России из-за рекомендаций по Калининграду

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о её прошлом в составе Российской империи из-за рекомендаций по «переименованию» российского города Калининград в «Крулевец».

В ответ на польские рекомендации по переименованию Медведев в своём Twitter-аккаунте предложил называть Краков Krakau, Гданьск — Danzig, Щецин — Stettin, Познань — Posin.

«И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — заявил зампред российского Совбеза.

Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец».

Также жителям Польши рекомендовали называть Калининградскую область «Крулевецкой».

Член комитета Совфеда по международным делам, представитель от Республики Крым Сергей Цеков заявил в беседе с RT, что в Польше «доходят до абсурда», когда пытаются переписать и переименовать всё, что связано с Россией.