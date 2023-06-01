Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей конгресса США одобрила большинством голосов законопроект о повышении потолка госдолга.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Отмечается, что за инициативу проголосовали 250 конгрессменов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.

25 мая стало известно, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.